Китай та Бразилія опублікували спільну заяву щодо миру в Україні: є важливий нюанс щодо РФ

23 травня уряди Бразилії та Китаю опублікували спільну заяву щодо вирішення війни між Росією та Україною, виступаючи за політичні переговори для досягнення миру. Зокрема, вони вважають, що конференція має проходити лише за участі РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Brasil

Так, головний радник президента Бразилії Селсо Аморім зустрівся 23 травня у Пекіні з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї, як йдеться у заяві уряду Бразилії, у пошуках "політики вирішення проблеми" щодо так званої "кризи" в Україні та деескалації ситуаціії.

Серед спільних домовленостей, на які посилаються Китай і Бразилія, є те, що обидва вони "підтримують міжнародну мирну конференцію, яку визнають як Росія, так і Україна, за рівноправної участі всіх відповідних сторін, на додаток до справедливого обговорення всіх планів миру".

За словами прес-служби Аморіма, Бразилія та Китай тепер "повинні залучити дружні країни до організації" зустрічі.

Інші "спільні домовленості" багато в чому відтворюють те, що китайська дипломатія захищала на зустрічах свого спеціального представника на переговорах, присвячених війні в Україні. Наприклад, відмова від використання зброї масового ураження та атак на АЕС.

Зокрема, Бразилія та Китай у спільному комюніке вважають, що для деескалації конфлікту необхідно дотримуватися трьох принципів:

нерозширення поля бою;

недопущення ескалації бойових дій;

ненагнітання ситуації будь-якою стороною.

Залишаючи тему війни, Китай і Бразилія виступають за уникнення, загалом, згідно з оприлюдненим документом, "поділу світу на ізольовані політичні чи економічні групи". Це є, як зазначається, частиною зусиль Китаю та Бразилії, щоб запобігти новій холодній війні.

Згідно із заявою, обидві країни закликають до мобілізації для "зміцнення міжнародного співробітництва" в таких секторах, як енергетика, торгівля та продовольча безпека. Також "безпека критично важливої ​​інфраструктури, включаючи трубопроводи та підводні оптичні кабелі, щоб захистити стабільність глобальних промислових і постачальних ланцюгів".

Що передувало

Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва прийняв рішення не брати участь у саміті миру щодо України, який відбудеться 15 і 16 червня у Швейцарії.

Варто зазначити, що це комюніке добре відповідає так званому "мирному плану" Китаю по Україні.

Додамо, що Китай та Бразилія входять до БРІКС, де, крім інших членів, є і Росія. Минулого року глава Кремля Володимир Путін планував брати участь у саміті БРІКС, але зрештою відмовився від цієї витівки, ймовірно, все ж таки побоюючись свого арешту через ордер МКС на території Преторії (ПАР), де відбувався захід.