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В Бразилии заразились 156 тыс. человек, подтверждено больше 10 тыс. смертей

Новости » Коронавирус     10.05.2020 - 10:20
В Бразилии заразились 156 тыс. человек, подтверждено больше 10 тыс. смертей
Иллюстративное фото (flickr)

В Бразилии продолжает стремительно увеличиваться число больных на COVID

В Бразилии за минувшие сутки выявили 10 169 случаев коронавируса и 664 смерти от инфекции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.

Общее число заразившихся по состоянию на вечер, 9 мая, составляло четь больше 156 тыс. человек. С начала эпидемии было зарегистрировано 10,6 тыс. летальных исходов.

О первом случае заражения власти страны сообщили 25 февраля. За месяц число случаев превысило тысячу. Резкий скачок заражений в Бразилии произошел 4 мая.

С начала месяца в стране было зафиксировано около 60 тыс. новых случаев заболевания. На данный момент Бразилия, с почти 210 млн населения, считается одной из наиболее пораженных вирусом стран региона и находится на 8 месте в мире по числу инфицированных.

Между тем, как сообщают местные СМИ, знаменитый стадион Маракана в Рио-де-Жанейро уже превратили в больницу на 400 мест.

Напомним, вчера, 9 мая, количество случаев коронавируса в мире превысило 4 миллиона. Больше всего случаев зарегистрировано в США - 1 347 318 зараженных.

Теги Новости Украины БразилияКоронавирус
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