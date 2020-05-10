У Бразилії заразилися 156 тис. осіб, підтверджено понад 10 тис. смертей

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У Бразилії продовжує стрімко збільшуватися кількість хворих на COVID

У Бразилії за минулу добу виявили 10 169 випадків, коронавірусу та 664 смерті від інфекції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я країни.

Загальне число заражених станом на вечір, 9 травня, становило трохи більше 156 тис. осіб. З початку епідемії було зареєстровано 10,6 тис. летальних випадків.

Про перший випадок зараження влада країни повідомила 25 лютого. За місяць кількість випадків перевищило тисячу. Різкий стрибок заражень в Бразилії стався 4 травня.

З початку місяця в країні було зафіксовано близько 60 тис. нових випадків захворювання. Наразі Бразилія, з майже 210 млн населення, вважається однією з найбільш уражених вірусом країн регіону і знаходиться на 8 місці в світі за кількістю інфікованих.

Між тим, як повідомляють місцеві ЗМІ, знаменитий стадіон Маракана в Ріо-де-Жанейро вже перетворили в лікарню на 400 місць.

Нагадаємо, вчора, 9 травня, кількість випадків коронавірусу в світі перевищила 4 мільйони. Найбільше випадків зареєстровано у США - 1 347 318 заражених.