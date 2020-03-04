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В Бразилии из-за сильных дождей погибли 17 человек

Новости » Происшествия     04.03.2020 - 05:53
В Бразилии из-за сильных дождей погибли 17 человек
Фото: дожди в Бразилии (twitter.com/ashakakiran)

Еще 46 человек пропали без вести

По меньшей мере 17 человек погибли на юго-востоке Бразилии из-за сильных дождей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что 12 человек умерли в Сан-Паулу рано во вторник, и по крайней мере пять человек умерли в воскресенье и понедельник в Рио-де-Жанейро. Штат Сан-Паулу заявил, что еще 46 человек пропали без вести.

В Бразилии в 2020 году начались очень сильные дожди, особенно на юго-востоке страны. В выходные дни власти Рио-де-Жанейро заявили, что в регионе выпало столько дождей, сколько ожидалось в течение более половины месяца марта.

Дожди также показали слабую инфраструктуру страны.

Ранее сообщалось, что в результате затоплений в провинции Такна на юге Перу, где прошли ливневые дожди, погибли по меньшей мере четыре человека. Кроме того, были травмированы еще более 20 человек. Большинство из них - пациенты клиник, частично разрушенных потоками воды.

РБК-Украина писало, что в Бразилии вследствие сильных тропических ливней в штате Минас-Жерайс в конце января погибли по меньшей мере 30 человек.

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