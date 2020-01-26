ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Бразилии вследствие ливней погибли 30 человек

Новости » Происшествия     26.01.2020 - 21:10
В Бразилии вследствие ливней погибли 30 человек
Фото: дожди в Бразилии (twitter.com/ashakakiran)

Пропавшими без вести считаются 17 человек

В Бразилии вследствие сильных тропических ливней в штате Минас-Жерайс погибли по меньшей мере 30 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Аварийные службы страны сообщили, что по меньшей мере 30 человек погибли во время сильных ливней в бразильском штате Минас-Жерайс. Пропавшими без вести считаются 17 человек, более 2,5 тыс. человек были эвакуированы из своих домов.

Ранее на юго-востоке Бразилии усилились проливные дожди. В частности, в Бело-Оризонти выпало 171 мм осадков, что является самым высоким показателем за последние 110 лет.

Напомним, сильные наводнения обрушились на столицу Индонезии, забрав жизни по меньшей мере девятерых человек. Наводнения затронули тысячи человек, вынудив их покидать свои жилища. Среди погибших был 16-летний ученик средней школы.

В Национальном агентстве по смягчению последствий стихийных бедствий сообщили, что муссонные дожди и набегающие реки затопили не менее 90 кварталов и вызвали оползень на окраине Джакарты. В отдельных районах паводковые воды достигли 3 метров (10 футов) в нескольких местах.

Президента Бразилии госпитализировали Раде предлагают ратифицировать договор с Бразилией о взаимной правовой помощи
Новости Украины Бразилия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь