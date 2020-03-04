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У Бразилії через сильні дощі загинули 17 осіб

Новини » Надзвичайні події     04.03.2020 - 05:53
У Бразилії через сильні дощі загинули 17 осіб
Фото: дощі в Бразилії (twitter.com/ashakakiran)

Ще 46 осіб пропали без вісті

Щонайменше 17 людей загибли на південному сході Бразилії через сильні дощі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що 12 осіб померли в Сан-Паулу рано у вівторок, та принаймні п'ять осіб померли в неділю і понеділок в Ріо-де-Жанейро. Штат Сан-Паулу заявив, що ще 46 осіб пропали без вісті.

В Бразилії в 2020 році почалися дуже сильні дощі, особливо на південно-сході країни. У вихідні дні влада Ріо-де-Жанейро заявили, що в регіоні випало стільки дощів, скільки очікувалося протягом більше половини місяця березня.

Дощі також показали слабку інфраструктуру країни.

Раніше повідомлялося, що в результаті затоплення в провінції Tacna на півдні Перу, де пройшли зливові дощі, загинули щонайменше чотири людини. Крім того, були травмовані ще понад 20 осіб. Більшість з них - пацієнти клінік, частково зруйнованих потоками води.

РБК-Україна писало, що в Бразилії внаслідок сильних тропічних злив в штаті Мінас-Жерайс в кінці січня загинули щонайменше 30 осіб.

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