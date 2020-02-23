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Из-за ливней в Перу четыре человека погибли, десятки травмированы

Новости » Происшествия     23.02.2020 - 11:42
Из-за ливней в Перу четыре человека погибли, десятки травмированы
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Также нанесен серьезный ущерб десяткам жилых зданий в городе Такна

В результате затоплений в провинции Такна на юге Перу, где в конце недели прошли ливневые дожди, погибли по меньшей мере четыре человека. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на агентство Associated Press.

Кроме того, были травмированы еще более 20 человек. Большинство из них - пациенты клиник, частично разрушенных потоками воды. Также нанесен серьезный ущерб десяткам жилых зданий в городе Такна.

Отмечается, что сейчас спасатели ведут поиски нескольких человек и занимаются восстановлением поврежденных зданий и коммуникаций.

Напомним, в результате мощного шторма "Деннис", который обрушился на Великобританию, погибли по меньшей мере четыре человека. Кроме того, около тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома из-за угрозы затопления и оползней.

Как писало РБК-Украина, в конце января в Бразилии вследствие сильных тропических ливней в штате Минас-Жерайс погибли по меньшей мере 30 человек. При этом пропавшими без вести считаются 17 человек, более 2,5 тыс. человек были эвакуированы из своих домов.

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