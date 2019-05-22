В Бразилии произошла стрельба в церкви, есть погибшие

В бразильском городе Паракату в штате Минас-Жерайс произошла стрельба в баптистской церкви, в результате которой погибли три человека. Как передает РБК-Украина, об этом сообщает Fox News.

Как сообщает полиция, стрелком оказался военный летчик в отставке 39-летний Радсон Араго Гимараеш. Сначала он пришел домой к бывшей девушке, где напал на нее с ножом. В результате травм девушка скончалась.

После этого мужчина отправился в баптистскую церковь, где застрелил двоих священников. Потом он взял в заложники прихожанку, однако вскоре убил ее, когда приехала полиция. Также при стрельбе пострадал настоятель церкви, получив ранение в ногу.

Стрелок попытался сопротивляться, однако полицейским удалось его ранить и обезвредить. Нападавшего госпитализировали в критическом состоянии.

Напомним, несколько дней назад в бразильском городе Белен одиннадцать человек были убиты в результате стрельбы в баре. Семь вооруженных людей в капюшонах подъехали к бару на мотоцикле и трех автомобилях и открыли огонь.