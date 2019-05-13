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Во Флориде произошло две стрельбы, есть жертвы

Новости » Происшествия    13.05.2019 - 02:39
Во Флориде произошло две стрельбы, есть жертвы
Фото: стрельба во Флориде (скриншот видео/Miami Herald)

Один человек убит, двое ранены вследствие стрельб во Флориде

В американском штате Флорида возле отеля Trump Internationa Beach Resort произошла стрельба, есть погибший и раненый. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Miami Herald.

Сначала местая полиция сообщила об одном погибщем вследствие стрельбы и одном раненном. Очевидцы сообщили, что слышали примерно семь-восемь выстрелов возле отеля.

Вскоре правоохранители уточнили, что приблизительно в то же время произошла еще одна стрельба на государственной дороге Уильяма Лемана, где тяжелые ранения получил еще один человек.

Подробности инцидента пока не приводятся. Полиция выясняет, связаны ли между собой эти два происшествия.

Напомним, 12 мая в воскресенье произошла стрельба во французском городе Амьен. В результате 6 человек получили ранения. Стрельба началась в здании общественной организации на Авеню де ла Пассив, но вскоре продолжилась на улице. 

Ранее в Киеве  5 мая корреспондент "Настоящего Времени" Владимир Рунец был ранен из огнестрельного оружия.

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