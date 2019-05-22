У Бразилії сталася стрілянина в церкві, є загиблі

У бразильському місті Паракату в штаті Мінас-Жерайс сталася стрілянина в баптистській церкві, в результаті якої загинули три людини. Як передає РБК-Україна, про це повідомляє Fox News.

Як повідомляє поліція, стрілком виявився військовий льотчик у відставці 39-річний Радсон Араго Гімараєш. Спочатку він прийшов додому до колишньої дівчини, де напав на неї з ножем. У результаті травм дівчина померла.

Після цього чоловік відправився в баптистську церкву, де застрелив двох священиків. Потім він взяв у заручники парафіянку, однак незабаром вбив її, коли приїхала поліція. Також при стрільбі постраждав настоятель церкви, отримавши поранення в ногу.

Стрілок спробував чинити опір, проте поліцейським вдалося поранити і знешкодити. Нападника госпіталізували в критичному стані.

Нагадаємо, кілька днів тому в бразильському місті Белен одинадцять осіб були вбиті в результаті стрілянини в барі. Сім озброєних людей в капюшонах під'їхали до бару на мотоциклі і трьох автомобілях і відкрили вогонь.