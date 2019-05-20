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В Бразиилии при стрельбе в баре погибли 11 человек

Новости » Происшествия    20.05.2019 - 04:20
В Бразиилии при стрельбе в баре погибли 11 человек
Фото: место события (Jalilia Messias/TV Liberal)

Полицейские не знают мотивы преступника

В бразильском городе Белен одиннадцать человек были убиты в результате стрельбы в баре. Об этом сообщает РБК-Украинна со ссылкой на издание G1.

По данным правоохранительных органов и чиновников, инцидент произошел в воскресенье, 19 мая. Семь вооруженных людей в капюшонах подъехали к бару на мотоцикле и трех автомобилях и открыли огонь. В результате были убиты шесть женщин и пять мужчин, большинство - выстрелом в голову, еще одного человека ранили. Уточняется, что в баре находилось больше людей, однако им удалось сбежать.

Мотивы преступников пока неизвестны, об арестах также не сообщается. 

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида возле отеля Trump Internationa Beach Resort произошла стрельба, есть погибший и раненый.

Ранее РБК-Украина писало, что во французском городе Амьен ночью в воскресенье, 12 мая, произошла стрельба, в результате чего 6 человек получили ранения. Правоохранители начали расследование по делу и было задержано несколько человек. Также в прокуратуре рассказали, что в данное время обстоятельства стрельбы не установлены.

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