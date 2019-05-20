В Бразиилии при стрельбе в баре погибли 11 человек

Фото: место события (Jalilia Messias/TV Liberal)

Полицейские не знают мотивы преступника

В бразильском городе Белен одиннадцать человек были убиты в результате стрельбы в баре. Об этом сообщает РБК-Украинна со ссылкой на издание G1.



По данным правоохранительных органов и чиновников, инцидент произошел в воскресенье, 19 мая. Семь вооруженных людей в капюшонах подъехали к бару на мотоцикле и трех автомобилях и открыли огонь. В результате были убиты шесть женщин и пять мужчин, большинство - выстрелом в голову, еще одного человека ранили. Уточняется, что в баре находилось больше людей, однако им удалось сбежать.

Мотивы преступников пока неизвестны, об арестах также не сообщается.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида возле отеля Trump Internationa Beach Resort произошла стрельба, есть погибший и раненый.

Ранее РБК-Украина писало, что во французском городе Амьен ночью в воскресенье, 12 мая, произошла стрельба, в результате чего 6 человек получили ранения. Правоохранители начали расследование по делу и было задержано несколько человек. Также в прокуратуре рассказали, что в данное время обстоятельства стрельбы не установлены.