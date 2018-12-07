В Бразилии при ограблении банков погибли 12 человек, включая заложников

Фото: место происшествия (bandnewsfm.com)

По словам очевидцев, перестрелка длился около 20 минут

В Бразилии злоумышленники совершили разбойное нападение на два банковских отделения в муниципалитете Милагреш, в результате погибли 12 человек, включая шестерых заложников. Об этом сообщил мэр города Лиелсон Ландин, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Band News.

По словам городского главы, шестеро грабителей напали на банки перед рассветом. В результате перестрелки с полицией были убиты шестеро бандитов. Во время спецоперации погибли еще шестеро заложников, включая ребенка.

По словам очевидцев, перестрелка длился около 20 минут.

Напомним, в Соломенском районе Киева 6 декабря 2018 года произошла перестрелка возле супермаркета на ул.Сурикова.

Также 5 декабря в Харькове произошла стрельба в супермаркете - полицейский застрелил мужчину, который напал на него с ножом.

Ранее сообщалось, что в Киевской области обстреляли автомобиль мэра Березани Владимира Тимченко, полиция разыскивает злоумышленников.