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У Бразилії при пограбуванні банків загинули 12 людей, включаючи заручників

Новини » Надзвичайні події    07.12.2018 - 20:46
У Бразилії при пограбуванні банків загинули 12 людей, включаючи заручників
Фото: місце події (bandnewsfm.com)

За словами очевидців, перестрілка тривала близько 20 хвилин

В Бразилії зловмисники скоїли розбійний напад на два банківських відділення у муніципалітеті Мілагреш, в результаті загинули 12 людей, включаючи шістьох заручників. Про це повідомив мер міста Лиелсон Ландин, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Band News.

За словами міського голови, шестеро грабіжників напали на банки перед світанком. В результаті перестрілки з поліцією було вбито шестеро бандитів. Під час спецоперації загинули ще шестеро заручників, включаючи дитину.

За словами очевидців, перестрілка тривала близько 20 хвилин.

Нагадаємо, у Солом'янському районі Києва 6 грудня 2018 року сталася перестрілка біля супермаркету на вул. Сурікова.

Також 5 грудня у Харкові сталася стрілянина в супермаркеті - поліцейський застрелив чоловіка, який напав на нього з ножем.

Раніше повідомлялося, що в Київській області обстріляли автомобіль мера Березані Володимира Тимченка, поліція розшукує зловмисників.

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