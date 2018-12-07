У Бразилії при пограбуванні банків загинули 12 людей, включаючи заручників

Фото: місце події (bandnewsfm.com)

За словами очевидців, перестрілка тривала близько 20 хвилин

В Бразилії зловмисники скоїли розбійний напад на два банківських відділення у муніципалітеті Мілагреш, в результаті загинули 12 людей, включаючи шістьох заручників. Про це повідомив мер міста Лиелсон Ландин, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Band News.

За словами міського голови, шестеро грабіжників напали на банки перед світанком. В результаті перестрілки з поліцією було вбито шестеро бандитів. Під час спецоперації загинули ще шестеро заручників, включаючи дитину.

За словами очевидців, перестрілка тривала близько 20 хвилин.

Нагадаємо, у Солом'янському районі Києва 6 грудня 2018 року сталася перестрілка біля супермаркету на вул. Сурікова.

Також 5 грудня у Харкові сталася стрілянина в супермаркеті - поліцейський застрелив чоловіка, який напав на нього з ножем.

Раніше повідомлялося, що в Київській області обстріляли автомобіль мера Березані Володимира Тимченка, поліція розшукує зловмисників.