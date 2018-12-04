Фото: последствия обстрела (facebook.com/pol.kyivregion)

На данный момент по указанному факту открыто уголовное производство

В Киевской области обстреляли автомобиль мэра Березани Владимира Тимченко, полиция разыскивает злоумышленников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение полиции Киевской области в Facebook.

Когда именно произошло нападение на автомобиль в полиции не уточнили. Вместе с тем, отметили, что мэр Березани вызвал на место происшествия следственно-оперативную группу, которая зафиксировала данное преступление.

Фото: последствия обстрелов (facebook.com/pol.kyivregion)

"Происшествие произошло на днях, когда чиновник ехал из города Березань в Переяслав-Хмельницкий. Во время дорожного движения неизвестные произвели два выстрела из охотничьего ружья в частное транспортное средство, в котором он передвигался, после чего скрылись", - говорится в сообщении.

В настоящее время по указанному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что 29 ноября в центре Киева произошла стрельба. На ул. Красноармейской в парня несколько раз выстрелили из травматического пистолета.

Также сообщалось, что 23 ноября в Кременчуге (Полтавская область) злоумышленники обстреляли автомобиль и скрылись.