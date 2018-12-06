В Киеве произошла перестрелка возле супермаркета

Фото: место происшествия (kiev.informator.ua)

В Киеве введен оперативный план "Сирена"

В Соломенском районе Киева сегодня, 6 декабря 2018 года, произошла перестрелка возле супермаркета на ул.Сурикова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение dtp.kiev.ua в Facebook.

"Перестрелка и ДТП в Киеве на Сурикова: Nissan залетел на ступеньки магазина. Много полиции, введен оперативный план "Сирена", - говорится в сообщении.

На данный момент полиция разыскивает черную Volvo XC90 с номерными знаками АI3348HK, в которой, по данным правоохранителей, находятся неизвестные в масках, которые стреляли в человека на авто Nissan возле "МегаМаркета" по ул. Сурикова,3.

"После стрельбы неизвестные скрылись. У разыскиваемого автомобиля есть характерные приметы: под передним бампером есть вставка серебряного цвета, а также установлены противотуманные фары", - говорится в сообщении.

Стрим с места: Перестрелка и ДТП в Киеве на Сурикова: Ниссан залетел на ступеньки магазина. Много полиции. Едем на место. Введен оперативный план Сирена Правоохранители разыскивают черную Volvo XC90 с номерными знаками АI3348HK. В ней находятся неизвестные в масках, которые стреляли в человека на авто Nissan возле МегаМаркета (Сурикова, 3) в Соломенском районе. После стрельбы неизвестные скрылись. У разыскиваемого автомобиля есть характерные приметы: под передним бампером есть вставка серебряного цвета, а также установлены противотуманные фары. На данный момент территорию возле МегаМаркета оцепили правоохранители. Полиция разыскивает джип по ориентировке а также выясняет обстоятельства ЧП. Опубліковано dtp.kiev.ua Четвер, 6 грудня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера вечером, 5 декабря, в Харькове произошла стрельба в супермаркете - полицейский застрелил мужчину, который напал на него с ножом.

Ранее сообщалось, что в Киевской области обстреляли автомобиль мэра Березани Владимира Тимченко, полиция разыскивает злоумышленников.