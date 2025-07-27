Дружина гравця "Динамо" пояснила, чому не ревнує чоловіка-футболіста

Життя дружини відомого футболіста часто уявляють як суцільний блиск софітів, світські вечірки та постійну боротьбу з ревнощами. Однак Дар’я Михайленко, дружина гравця київського "Динамо" і збірної України Миколи Михайленка, розвінчує ці міфи.

В ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна вона відверто розповіла, чому у їхніх стосунках немає місця ревнощам, попри публічність та насичений графік її чоловіка.

У розмові Дар'я наголосила, що відсутність ревнощів у їхній парі є свідомим вибором та відображає справжню натуру Миколи.

"Ні, ревнощів немає. Він навіть Instagram не хоче вести. Йому не цікаво, що він публічна людина. Він просто хоче грати у футбол і насолоджуватися ним", - пояснила Дар’я.

Вона додала, що, навпаки, саме вона активно займається його публічною присутністю.

"Я ж, навпаки, постійно займаюся його сторінкою, щоб більше людей про нього знали", - підкреслила дружина футболіста.

Крім того, Дар'я зачепила тему ставлення фанатів до гравців, що часто є джерелом тиску у футбольних сім'ях.

Вона висловила своє обурення щодо непослідовності деяких вболівальників.

"Мене дуже злить, коли хлопці програють - на них говорять неприємні речі, а коли виграють - вони їх люблять. Абсурд", - зазначила Дар’я.

Вона підкреслила, що на їхню родину це не впливає, адже вона завжди підтримує чоловіка, розуміючи, наскільки важкою є праця професійного спортсмена.