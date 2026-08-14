Brave1 вперше онлайн показав нові рішення для FPV: дрони швидше адаптуються до фронту

Кластер оборонних технологій Brave1 провів перший онлайн-захід Demo Day, присвячений оновленню FPV-дронів. Понад 50 виробників представили запчастини та нові технологічні рішення для фронту.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Brave1.
Головною темою заходу стали оновлення та технологічні рішення для розширення можливостей FPV-дронів. До події в онлайн-форматі долучилися понад 400 учасників.
Понад 400 учасників обговорили FPV-фічі на Brave1 Demo Day (фото: Brave1)
Під час заходу понад 50 виробників продемонстрували власні розробки та комплектуючі.
Технологічні ріщення охопили:
Окремо три компанії-виробники вперше презентували модульні FPV-дрони.
Конструкція нових апаратів дозволяє швидко адаптувати апарат під зміну середовища, зокрема змінювати робочі частоти та окремі блоки без потреби повністю переробляти дрон.
На Brave1 Demo Day показали модульні FPV (фото: Brave1)
Кластер Brave1 співпрацює з розробниками для впровадження нових технологічних рішень ще на етапі серійного виробництва.
Такий підхід дозволяє
"Наша мета незмінна: знайомити військових із технологіями, допомагати виробникам створювати рішення під реальні потреби фронту та разом знаходити безпечні й ефективні формати для взаємодії", - зазначили у Brave1.