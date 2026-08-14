Brave1 впервые онлайн показал новые решения для FPV: дроны быстрее адаптируются к фронту

Главной темой мероприятия стали обновления и технологические решения для расширения возможностей FPV-дронов. К событию в онлайн-формате приняли участие более 400 участников.

Более 400 участников обсудили FPV-фичи на Brave1 Demo Day (фото: Brave1)

Что показали разработчики?

В ходе мероприятия более 50 производителей продемонстрировали собственные разработки и комплектующие.

Технологические решения охватили:

аккумуляторы повышенной емкости;

унифицированные наземные станции;

модули донаведения и распознавания целей;

специальные платы для работы устройств категории "чекачи";

другие технические компоненты для усовершенствования дронов.

Отдельно три компании-производителя впервые представили модульные FPV-дроны.

Конструкция новых аппаратов позволяет быстро адаптировать аппарат под изменение среды , в частности изменять рабочие частоты и отдельные блоки без необходимости полностью перерабатывать дрон .

На Brave1 Demo Day показали модульные FPV (фото: Brave1)

Читайте больше : Как будет работать щит Одессы от реактивных "Шахедов": интервью с разработчиком BlueDragon

Визия проекта

Кластер Brave1 сотрудничает с разработчиками по внедрению новых технологических решений еще на этапе серийного производства.

Такой подход позволяет

Быстрее адаптировать беспилотники к новым вызовам на линии фронта;

повышать боевую эффективность средств;

Избежать необходимости дорабатывать дроны в военных мастерских непосредственно в зоне боевых действий.

"Наша цель неизменна: знакомить военных с технологиями, помогать производителям создавать решения под реальные нужды фронта и вместе находить безопасные и эффективные форматы для взаимодействия", - отметили в Brave1.