Brave1 впервые онлайн показал новые решения для FPV: дроны быстрее адаптируются к фронту

Кластер оборонных технологий Brave1 провел первое онлайн-мероприятие Demo Day, посвященное обновлению FPV-дронов. Более 50 производителей представили запчасти и новые технологические решения для фронта.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Brave1.
Главной темой мероприятия стали обновления и технологические решения для расширения возможностей FPV-дронов. К событию в онлайн-формате приняли участие более 400 участников.
Более 400 участников обсудили FPV-фичи на Brave1 Demo Day (фото: Brave1)
В ходе мероприятия более 50 производителей продемонстрировали собственные разработки и комплектующие.
Технологические решения охватили:
Отдельно три компании-производителя впервые представили модульные FPV-дроны.
Конструкция новых аппаратов позволяет быстро адаптировать аппарат под изменение среды , в частности изменять рабочие частоты и отдельные блоки без необходимости полностью перерабатывать дрон .
На Brave1 Demo Day показали модульные FPV (фото: Brave1)
Кластер Brave1 сотрудничает с разработчиками по внедрению новых технологических решений еще на этапе серийного производства.
Такой подход позволяет
"Наша цель неизменна: знакомить военных с технологиями, помогать производителям создавать решения под реальные нужды фронта и вместе находить безопасные и эффективные форматы для взаимодействия", - отметили в Brave1.