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Brave1 впервые онлайн показал новые решения для FPV: дроны быстрее адаптируются к фронту

16:36 14.08.2026 Пт
2 мин
Представлено более 10 категорий новых технологий для Сил обороны
aimg Ольга Завада
(фото: Brave1)

Кластер оборонных технологий Brave1 провел первое онлайн-мероприятие Demo Day, посвященное обновлению FPV-дронов. Более 50 производителей представили запчасти и новые технологические решения для фронта.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Brave1.

Главной темой мероприятия стали обновления и технологические решения для расширения возможностей FPV-дронов. К событию в онлайн-формате приняли участие более 400 участников.

Более 400 участников обсудили FPV-фичи на Brave1 Demo Day (фото: Brave1)

Что показали разработчики?

В ходе мероприятия более 50 производителей продемонстрировали собственные разработки и комплектующие.

Технологические решения охватили:

  • аккумуляторы повышенной емкости;
  • унифицированные наземные станции;
  • модули донаведения и распознавания целей;
  • специальные платы для работы устройств категории "чекачи";
  • другие технические компоненты для усовершенствования дронов.

Отдельно три компании-производителя впервые представили модульные FPV-дроны.

Конструкция новых аппаратов позволяет быстро адаптировать аппарат под изменение среды , в частности изменять рабочие частоты и отдельные блоки без необходимости полностью перерабатывать дрон .

На Brave1 Demo Day показали модульные FPV (фото: Brave1)

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Визия проекта

Кластер Brave1 сотрудничает с разработчиками по внедрению новых технологических решений еще на этапе серийного производства.

Такой подход позволяет

  • Быстрее адаптировать беспилотники к новым вызовам на линии фронта;
  • повышать боевую эффективность средств;
  • Избежать необходимости дорабатывать дроны в военных мастерских непосредственно в зоне боевых действий.

"Наша цель неизменна: знакомить военных с технологиями, помогать производителям создавать решения под реальные нужды фронта и вместе находить безопасные и эффективные форматы для взаимодействия", - отметили в Brave1.

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