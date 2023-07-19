"Брав, бере і братиме". Глава Червоного Хреста Білорусі визнав участь у вивезенні дітей з України

Шевцов під час чергової поїздки на тимчасово окуповану територію України в репортажі телеканалу "Білорусь 1" зізнався, що його організація бере участь у вивезенні дітей з України.

Глава Білоруського товариства Червоного Хреста заявив, що його обурюють звинувачення Білорусі у викраданні українських дітей, які за білоруською версією приїжджають туди "на оздоровлення".

"І чесно кажучи, річ у тому, що і білоруський Червоний Хрест брав у цьому - і бере, і братиме - активну участь", - сказав голова організації.

"Зеркало" нагадує, що під час попередньої поїздки на окуповані українські території Шевцов був помічений у камуфляжі й з літерою Z на рукаві, хоча статут Червоного Хреста вимагає від членів організації залишатися нейтральними.

У Міжнародному комітеті Червоного Хреста заявили, що вивчають цей інцидент.

Вивезення український дітей на території РФ

Нагадаємо, вчора міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у ході виступу у Раді Безпеки ООН заявила, що Організація об'єднаних націй має об'єднати зусилля з владою України, іншими державами та міжнародними організаціями для повернення українських дітей, викрадених російськими окупантами та вивезеними на територію країни-агресора.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія масово депортує українських дітей з окупованих територій. Їх вивозять до Криму, РФ чи Білорусі нібито на "оздоровлення" чи на відпочинок у таборах.

Зокрема, на початку червня російські загарбники вивезли до Росії 150 українських дітей із тимчасово окупованої території Луганської області. Окрім того, хочуть викрасти ще 750 дітей.

Також нещодавно стало відомо, що окупанти планують депортувати 300 дітей з Запорізької області до Чуваської Республіки.

Участь Білорусі в незаконній депортації

На початку місяця ми повідомляли, що білоруський паралімпієць допомагає незаконно вивозити дітей з окупованих територій України.

До того ж уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що українська влада має підтвердження того, що територією Білорусі за участі влади цієї країни відбувалося примусове переміщення українських дітей і військовополонених.

Своєю чергою генпрокурор України Андрій Костін наголосив, що Україна розслідує ймовірну роль Білорусі в примусовій депортації дітей з тимчасово окупованих територій.

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