RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Брал, берет и будет брать". Глава Красного Креста Беларуси признал участие в вывозе детей из Украины

Фото: глава Красного Креста Беларуси Дмитрий Шевцов (скрин видео)
Автор: Карина Левицкая

Глава Красного Креста Беларуси Дмитрий Шевцов признал что "принимал, принимает, и будет принимать - активное участие" в вывозе детей из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусский оппозиционный портал "Зеркало".

Шевцов во время очередной поездки на временно оккупированную территорию Украины в репортаже телеканала "Беларусь 1" признался, что его организация участвует в вывозе детей из Украины.

Глава Белорусского общества Красного Креста заявил, что его возмущают обвинения Беларуси в похищении украинских детей, которые по белорусской версии приезжают туда "на оздоровление".

"И честно говоря, дело в том, что и белорусский Красный Крест принимал в этом - и принимает, и будет принимать - активное участие", - сказал глава организации.

"Зеркало" напоминает, что во время предыдущей поездки на оккупированные украинские территории Шевцов был замечен в камуфляже и с буквой Z на рукаве, хотя устав Красного Креста требует от членов организации оставаться нейтральными.

В Международном комитете Красного Креста заявили, что изучают этот инцидент.

Вывоз украинских детей на территории РФ

Напомним, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе выступления в Совете Безопасности ООН заявила, что Организация объединенных наций должна объединить усилия с властями Украины, другими государствами и международными организациями для возвращения украинских детей, похищенных российскими оккупантами и вывезенными на территорию страны-агрессора.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий. Их вывозят в Крым, РФ или Беларусь якобы на "оздоровление" или на отдых в лагерях.

В частности, в начале июня российские захватчики вывезли в Россию 150 украинских детей с временно оккупированной территории Луганской области. Кроме того, хотят похитить еще 750 детей.

Также недавно стало известно, что кафиры планируют депортировать 300 детей из Запорожской области в Чувашскую Республику.

Участие Беларуси в незаконной депортации

В начале месяца мы сообщали, что белорусский паралимпиец помогает незаконно вывозить детей с оккупированных территорий Украины.

К тому же уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что украинские власти подтверждают, что территорией Беларуси при участии власти этой страны происходило принудительное перемещение украинских детей и военнопленных.

В свою очередь генпрокурор Украины Андрей Костин подчеркнул, что Украина расследует вероятную роль Беларуси в принудительной депортации детей с временно оккупированных территорий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьдітиБеженцыВойна России против Украины