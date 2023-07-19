"Брал, берет и будет брать". Глава Красного Креста Беларуси признал участие в вывозе детей из Украины

Шевцов во время очередной поездки на временно оккупированную территорию Украины в репортаже телеканала "Беларусь 1" признался, что его организация участвует в вывозе детей из Украины.

Глава Белорусского общества Красного Креста заявил, что его возмущают обвинения Беларуси в похищении украинских детей, которые по белорусской версии приезжают туда "на оздоровление".

"И честно говоря, дело в том, что и белорусский Красный Крест принимал в этом - и принимает, и будет принимать - активное участие", - сказал глава организации.

"Зеркало" напоминает, что во время предыдущей поездки на оккупированные украинские территории Шевцов был замечен в камуфляже и с буквой Z на рукаве, хотя устав Красного Креста требует от членов организации оставаться нейтральными.

В Международном комитете Красного Креста заявили, что изучают этот инцидент.

Вывоз украинских детей на территории РФ

Напомним, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе выступления в Совете Безопасности ООН заявила, что Организация объединенных наций должна объединить усилия с властями Украины, другими государствами и международными организациями для возвращения украинских детей, похищенных российскими оккупантами и вывезенными на территорию страны-агрессора.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий. Их вывозят в Крым, РФ или Беларусь якобы на "оздоровление" или на отдых в лагерях.

В частности, в начале июня российские захватчики вывезли в Россию 150 украинских детей с временно оккупированной территории Луганской области. Кроме того, хотят похитить еще 750 детей.

Также недавно стало известно, что кафиры планируют депортировать 300 детей из Запорожской области в Чувашскую Республику.

Участие Беларуси в незаконной депортации

В начале месяца мы сообщали, что белорусский паралимпиец помогает незаконно вывозить детей с оккупированных территорий Украины.

К тому же уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что украинские власти подтверждают, что территорией Беларуси при участии власти этой страны происходило принудительное перемещение украинских детей и военнопленных.

В свою очередь генпрокурор Украины Андрей Костин подчеркнул, что Украина расследует вероятную роль Беларуси в принудительной депортации детей с временно оккупированных территорий.

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