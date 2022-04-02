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Братская могила и убитые горожане на улицах. Мэр Бучи рассказал о зверствах оккупантов

Мэр Бучи Анатолий Федорук (tarasovsky-bucha info)
Автор: Татьяна Самарук

Из занятых украинскими войсками городов Киевской области поступают сообщения об использовании российскими войсками детей в качестве живых щитов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на theguardian.

Городской голова Бучи Анатолий Федорук рассказал, что город уже похоронили в братской могиле 280 человек. По его словам, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.

"Всех этих людей расстреливали, убивали в затылок", - сказал Федорук.

Также отмечается, что на многих телах были белые повязки, что показывало, что они безоружны.

Кроме того, в селе Новый Быков перед танками поставили детские кареты.

"Случаи использования детей в качестве прикрытия фиксируются в Сумской, Киевской, Черниговской, Запорожской областях", - рассказала уполномоченный по правам человека Людмила Денисова.

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты используют украинских детей для прикрытия.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 38-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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