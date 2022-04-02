Братская могила и убитые горожане на улицах. Мэр Бучи рассказал о зверствах оккупантов

Городской голова Бучи Анатолий Федорук рассказал, что город уже похоронили в братской могиле 280 человек. По его словам, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.

"Всех этих людей расстреливали, убивали в затылок", - сказал Федорук.

Также отмечается, что на многих телах были белые повязки, что показывало, что они безоружны.

Кроме того, в селе Новый Быков перед танками поставили детские кареты.

"Случаи использования детей в качестве прикрытия фиксируются в Сумской, Киевской, Черниговской, Запорожской областях", - рассказала уполномоченный по правам человека Людмила Денисова.