Братська могила та вбиті містяни на вулицях. Мер Бучі розповів про звірства окупантів

Міський голова Бучі Анатолій Федорук розповів, що місто вже поховало в братській могилі 280 людей. За його словами, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.

"Всіх цих людей розстрілювали, вбивали в потилицю", - сказав Федорук.

Також зазначається, що на багатьох тілах були білі пов’язки, що показувало, що вони беззбройні.

Окрім того, у селі Новий Биків перед танками поставили дитячі карети.

"Випадки використання дітей в якості прикриття фіксуються в Сумській, Київській, Чернігівській, Запорізькій областях", - розповіла уповноважений з прав людини Людмила Денісова.