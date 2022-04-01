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Российские оккупанты используют украинских детей для прикрытия, - разведка

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Пятница 01 апреля 2022 14:15
Российские оккупанты используют украинских детей для прикрытия, - разведка Оккупанты используют детей для прикрытия (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Российские военные похищают украинских детей и используют их как живой щит при перемещении своих колонн техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

Как рассказали жители села Новый Быков Черниговской области, солдаты взяли в заложники и посадили в грузовики местных детей. Таким образом они "страхуют" колонны с техникой.

"Кроме того, оккупанты используют детей как заложников – в качестве гарантии, что местное население не будет выдавать координаты перемещения врага украинским защитникам. Случаи использования детей в качестве прикрытия фиксируются в Сумской, Киевской, Черниговской, Запорожской областях", – говорится в сообщении.

Отмечается, случаи бесчеловечного обращения с детьми фиксируются украинской стороной и международными институтами. Также информация о каждом из них будет передана в международные уголовные суды.

Ранее мы сообщали, что в Украине расследуют более 3 тысяч дел о военных преступлениях российских оккупантов.

Также мы писали, что в Украине запустили еще одну программу помощи беженцам с детьми.

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