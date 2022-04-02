ru ua
Нд, 03 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Братська могила та вбиті містяни на вулицях. Мер Бучі розповів про звірства окупантів

Новость на русском →
Субота 02 квітня 2022 22:30
Братська могила та вбиті містяни на вулицях. Мер Бучі розповів про звірства окупантів Мер Бучі Анатолій Федорук (tarasovsky-bucha info)
Автор: Тетяна Самарук

З відвойованих українськими військами міст Київської області надходять повідомлення про використання російськими військами дітей як живий щитів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на theguardian.

Міський голова Бучі Анатолій Федорук розповів, що місто вже поховало в братській могилі 280 людей. За його словами, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.

"Всіх цих людей розстрілювали, вбивали в потилицю", - сказав Федорук.

Також зазначається, що на багатьох тілах були білі пов’язки, що показувало, що вони беззбройні.

Окрім того, у селі Новий Биків перед танками поставили дитячі карети.

"Випадки використання дітей в якості прикриття фіксуються в Сумській, Київській, Чернігівській, Запорізькій областях", - розповіла уповноважений з прав людини Людмила Денісова.

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти використовують українських дітей для прикриття.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 38-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Буча Війна в Україні Вторгнення Росії до України
NEWS
38-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
38-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою