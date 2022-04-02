Братська могила та вбиті містяни на вулицях. Мер Бучі розповів про звірства окупантів
З відвойованих українськими військами міст Київської області надходять повідомлення про використання російськими військами дітей як живий щитів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на theguardian.
Міський голова Бучі Анатолій Федорук розповів, що місто вже поховало в братській могилі 280 людей. За його словами, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.
"Всіх цих людей розстрілювали, вбивали в потилицю", - сказав Федорук.
Також зазначається, що на багатьох тілах були білі пов’язки, що показувало, що вони беззбройні.
Окрім того, у селі Новий Биків перед танками поставили дитячі карети.
"Випадки використання дітей в якості прикриття фіксуються в Сумській, Київській, Чернігівській, Запорізькій областях", - розповіла уповноважений з прав людини Людмила Денісова.
Раніше ми повідомляли, що російські окупанти використовують українських дітей для прикриття.
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