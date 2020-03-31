Ермак прокомментировал "пленки Лероса"

Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)

По словам Андрея Ермака, депутата "Слуги народа" обманным путем заставили назначить заместителя министра

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что обнародование видео с его братом является инструментом, который используют люди, которые борются не только с ним, но и с украинской властью. Об этом он сообщил во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Он также добавил, что депутата фракции "Слуга народа" обманным путем заставили назначить заместителя министра.

"Я считаю, что его (Гео Лероса - ред.) действия.. он является инструментом, который используют люди, которые борются не только со мной, а с украинской властью, с командой президента. Поэтому этот господин, я действительно, это происходило в ОП, остановил попытки этого господина, депутата партии "Слуга народа" обманным путем назначить на должность заместителя министра человека с прошлой власти, которая работала в КГГА".

Ермак также добавил, что считает, что Государственное бюро расследований, Служба безопасности Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проведут полное расследование связанное с "пленками".

"Что касается информации о пленках, на которых вроде как присутствовал мой брат. Во-первых, как и обещал, как руководитель ОП, безусловно, первое, что я сделал, я обратился с заявлением в правоохранительные органы: ГБР, в СБУ. Также я знаю, что возбуждено дело САП. Я считаю, что эти органы проведут полное расследование всех фактов, которые сегодня связаны с этими пленками. Кто это делал, по чьему заказу, что на этих пленках и т.д. Я гарантирую, что власть никаким образом не будет на это влиять", - заявил Ермак.

Напомним, ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное дело на основании обращения нардепа Гео Лероса. Накануне он обнародовал видео с Денисом Ермаком, на котором тот обсуждал назначение на различные высокие должности. Предполагается, что через Дениса Ермака отдельные назначения за крупные суммы якобы согласовывались в Офисе президента.

Кроме того, САП расследуют уголовное дело об "пленках Лероса" по четырем статьям.