Брат короля Британії відмовився від титулу через гучний скандал: що сталося

Брат британського короля Чарльза III принц Ендрю добровільно відмовляється від титулу герцога Йоркського та королівських відзнак через обвинувачення у зв'язках зі скандальним фінансистом Джеффрі Епштейном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Принц Ендрю офіційно повідомив, що після обговорення з королем та членами сім'ї відмовиться від титулів та нагород. Тому після того, як п'ять років тому Ендрю "відсторонився від життя" королівської родини, він зробить "ще один крок".
"Ми дійшли висновку, що постійні звинувачення на мою адресу відволікають від тієї роботи, яку роблять Його Величність і королівська сім'я... За згодою Його Величності ми відчуваємо, що я маю тепер зробити ще один крок. Таким чином, я більше не використовуватиму свого титулу або присвоєних мені нагород", - сказав він.
При цьому Ендрю додав, що як і раніше, спростовує усі звинувачення проти себе. Відомо, що його діти - принцеса Беатріс та принцеса Євгенія - збережуть свої титули.
За інформацією британських ЗМІ, Чарльз III раніше думав над тим, щоб позбавити брата титулів через сильні репутаційні ризики для монархії. Принц Ендрю з 2019 року не бере участі в житті королівської родини через те, що його звинувачують в тісних зв'язках з Джеффрі Епштейном.
Сам принц Ендрю стверджував, що не контактував з Епштейном з 2010 року. Проте журналістські розслідування виявило електронні листи, які підтвердили, що Ендрю та Епштейн і після цієї дати підтримували тісний зв'язок в режимі повної секретності.
Гучна "Справа Епштейна" стосується мільярдера Джеффрі Епштейна, який прославився не стільки, як організатор світських заходів та друг великої кількості знаменитостей, серед яких був і нинішній президент США Дональд Трамп - а як організатор величезного будинку розпусти, що отримав назву "острів Епштейна".
Старт справі дало звернення у 2005 році батьків 14-річної дівчини до поліції Флориди. Вони заявили, що Епштейн здійснював проти їхньої доньки сексуальні дії. Загалом поліції опитала понад 50 дівчат, Епштейна звинуватили в отриманні сексуальних послуг від неповнолітніх за гроші з 2002 по 2005 роки.
У 2019 році Епштейн за офіційною версією вкоротив собі віку в камері слідчого ізолятору. Реальні обставини його смерті вкриті таємницею.
У тісних зв'язках з Епштейном звинувачують чинного президента США Дональда Трампа, який дружив з мільярдером з 1980-х років та часто користувався його літаком. Дійшло до того, що протестувальники встановили статую Трампа з Епштейном біля Капітолія у Вашингтоні.
Також Конгрес США отримав нові матеріали з архівів Епштейна, які вказують на його зв’язки з низкою осіб, наближених Трампа. Серед фігурантів архіву - мільярдер Ілон Маск, радник Трампа Стів Беннон та бізнесмен Пітер Тіль.
Попри це, спікер палати представників США Майк Джонсон нещодавно заявив, що насправді Трамп був інформатором ФБР у справі Епштейна. Тому, мовляв, усі звинувачення щодо нього безпідставні.