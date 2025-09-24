Поблизу Капітолію невідомі встановили статую Трампа з Епштейном: що відомо
Поблизу Капітолію невідомі встановили статую президента США Дональда Трампа, який тримається за руку із засудженим за сексуальні злочини, покійним фінансистом Джеффрі Епштейном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням The Washington Post.
На табличці біля основи статуї написали: "На честь місяця дружби. Ми відзначаємо міцні стосунки між президентом Дональдом Трампом і його "найближчим другом" Джеффрі Епштейном".
Відповідальність за встановлення статуї взяла на себе анонімна група, яка називає себе Таємне рукостискання.
Хто такий Джеффрі Епштейн
Свій життєвий шлях Джеффрі Епштейн почав з викладання математики та фізики у приватній школі Далтон на Манхеттені. В 1976 році він заснував власну фірму J Epstein & Co. Однак прославився фінансист аж ніяк не розміром свого статку, а організацією будинку розпусти для високопосадовців з усього світу.
Дружба Трампа з Епштейном розпочалася у 1980-х, коли вони жили по сусідству у Флориді. Вони часто з'являлися разом на публіці, і Трамп, як і багато інших відомих людей, неодноразово літав літаком Епштейна.
Раніше протестувальники під час державного візиту Трампа до Великої Британії спроєктували на стіни Віндзорського замку його зображення поруч із Епштейном.
Як раніше заявив спікер палати представників США Майк Джонсон, американський президент Дональд Трамп був інформатором ФБР у справі скандального мільярдера-педофіла Джеффрі Епштейна.