Брат короля Британии отказался от титула из-за громкого скандала: что произошло

Брат британского короля Чарльза III принц Эндрю добровольно отказывается от титула герцога Йоркского и королевских отличий из-за обвинений в связях со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Принц Эндрю официально сообщил, что после обсуждения с королем и членами семьи откажется от титулов и наград. Поэтому после того, как пять лет назад Эндрю "отстранился от жизни" королевской семьи, он сделает "еще один шаг".
"Мы пришли к выводу, что постоянные обвинения в мой адрес отвлекают от той работы, которую делают Его Величество и королевская семья... С согласия Его Величества мы чувствуем, что я должен теперь сделать еще один шаг. Таким образом, я больше не буду использовать свой титул или присвоенные мне награды", - сказал он.
При этом Эндрю добавил, что по-прежнему опровергает все обвинения против себя. Известно, что его дети - принцесса Беатрис и принцесса Евгения - сохранят свои титулы.
По информации британских СМИ, Чарльз III ранее думал над тем, чтобы лишить брата титулов из-за сильных репутационных рисков для монархии. Принц Эндрю с 2019 года не участвует в жизни королевской семьи из-за того, что его обвиняют в тесных связях с Джеффри Эпштейном.
Сам принц Эндрю утверждал, что не контактировал с Эпштейном с 2010 года. Однако журналистские расследования выявило электронные письма, которые подтвердили, что Эндрю и Эпштейн и после этой даты поддерживали тесную связь в режиме полной секретности.
Громкое "Дело Эпштейна" касается миллиардера Джеффри Эпштейна, который прославился не столько как организатор светских мероприятий и друг большого количества знаменитостей, среди которых был и нынешний президент США Дональд Трамп - а как организатор огромного публичного дома, получившего название "остров Эпштейна".
Старт делу дало обращение в 2005 году родителей 14-летней девушки в полицию Флориды. Они заявили, что Эпштейн совершал против их дочери сексуальные действия. В общем полиции опросила более 50 девушек, Эпштейна обвинили в получении сексуальных услуг от несовершеннолетних за деньги с 2002 по 2005 годы.
В 2019 году Эпштейн по официальной версии покончил с собой в камере следственного изолятора. Реальные обстоятельства его смерти покрыты тайной.
В тесных связях с Эпштейном обвиняют действующего президента США Дональда Трампа, который дружил с миллиардером с 1980-х годов и часто пользовался его самолетом. Дошло до того, что протестующие установили статую Трампа с Эпштейном возле Капитолия в Вашингтоне.
Также Конгресс США получил новые материалы из архивов Эпштейна, которые указывают на его связи с рядом лиц, приближенных Трампа. Среди фигурантов архива - миллиардер Илон Маск, советник Трампа Стив Бэннон и бизнесмен Питер Тиль.
Несмотря на это, спикер палаты представителей США Майк Джонсон недавно заявил, что на самом деле Трамп был информатором ФБР по делу Эпштейна. Поэтому, мол, все обвинения в отношении него безосновательны.