Брат короля Британии отказался от титула из-за громкого скандала: что произошло

Принц Эндрю официально сообщил, что после обсуждения с королем и членами семьи откажется от титулов и наград. Поэтому после того, как пять лет назад Эндрю "отстранился от жизни" королевской семьи, он сделает "еще один шаг".

"Мы пришли к выводу, что постоянные обвинения в мой адрес отвлекают от той работы, которую делают Его Величество и королевская семья... С согласия Его Величества мы чувствуем, что я должен теперь сделать еще один шаг. Таким образом, я больше не буду использовать свой титул или присвоенные мне награды", - сказал он.

При этом Эндрю добавил, что по-прежнему опровергает все обвинения против себя. Известно, что его дети - принцесса Беатрис и принцесса Евгения - сохранят свои титулы.

По информации британских СМИ, Чарльз III ранее думал над тем, чтобы лишить брата титулов из-за сильных репутационных рисков для монархии. Принц Эндрю с 2019 года не участвует в жизни королевской семьи из-за того, что его обвиняют в тесных связях с Джеффри Эпштейном.

Сам принц Эндрю утверждал, что не контактировал с Эпштейном с 2010 года. Однако журналистские расследования выявило электронные письма, которые подтвердили, что Эндрю и Эпштейн и после этой даты поддерживали тесную связь в режиме полной секретности.