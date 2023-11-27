Брат екс-нардепа Ковальова отримав підозру від СБУ. Він заправляє паливом танки РФ

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Служба безпеки зібрала докази державної зради на депутата Херсонської облради Юрія Ковальова. Наразі він входить до складу окупаційної "Держдуми Херсонської області" від партії "Єдина Росія" та продовжує сприяти збройній агресії РФ проти України.

Фігурант є старшим братом екснардепа Олексія Ковальова, який після окупації обласного центру публічно підтримав "приєднання" регіону до РФ і став "заступником" гауляйтера Володимира Сальдо "з питань сільського господарства".

Колаборант вивозив українське зерно в РФ

Використовуючи "статус" свого брата, Юрій Ковальов "переорієнтував" на потреби країни-агресора понад 20 підконтрольних компаній у регіоні. Для цього здійснив їхню "перереєстрацію" за російським законодавством.

Серед них - місцевий агрохолдинг, який цього року переправив до Росії майже 35 тисяч тонн українського зерна на загальну суму 140 млн гривень.

Ковальов також допомагає армії Росії

СБУ встановила, що за вказівкою Юрія Ковальова підконтрольні йому автозаправні станції здійснювали "позачергове" забезпечення пальним військової техніки РФ, зокрема ворожих танків і бронемашин.

Фото: Юрій Ковальов (facebook.com/SecurSerUkraine)

Крім того, компанії фігуранта активно постачали "продпайки" для рашистів, які перебувають на російських блокпостах в окупованій частині регіону.

Також підприємства Юрія Ковальова регулярно фінансують бюджет країни-агресора у вигляді сплати "податків" і "зборів". Лише за серпень 2022 року одна з його агрокомпаній перерахувала на користь загарбників майже 3 млн російських рублів.

Поплічнику окупантів оголосили підозру

На підставі зібраних доказів Юрію Ковальову повідомлено про підозру за двома статтями:

державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

колабораційна діяльність.

"Оскільки він перебуває на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності. Зловмисник буде знайдений і покараний", - додали в СБУ.

Що відомо про Олексія Ковальова

Ковальов після захоплення Херсонської області не поїхав звідти і почав співпрацювати з окупантами. Він обійняв посаду "заступника голови" в незаконно створеному Росією "уряді Херсонської області".

Пізніше суд заарештував майно колаборанта, а на телеканалі депутата провели обшуки. Також правоохоронці встановлювали, чи причетний Ковальов до незаконного вивезення українського зерна і солі в РФ.

Уже в серпні Слідчий комітет Росії підтвердив смерть депутата-колабораціоніста Олексія Ковальова. Зрадник загинув унаслідок вогнепального поранення.

У січні поточного року Верховна рада України припинила повноваження колаборанта Ковальова. Його позбавили посади нардепа.