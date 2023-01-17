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Повноваження нардепа-колаборанта Ковальова припинено, - Стефанчук

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Україна, Вівторок 17 січня 2023 20:09
Повноваження нардепа-колаборанта Ковальова припинено, - Стефанчук Фото: Олексій Ковальов (facebook_com)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 17 січня, повноваження нардепа-колаборанта Олексія Ковальова було припинено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку голови Верховної ради України Руслана Стефанчука.

"Доля колаборантів та зрадників", - йдеться у повідомленні.

Повноваження нардепа-колаборанта Ковальова припинено, - СтефанчукСтефанчук опублікував розпорядження про дострокове припинення повноважень нардепа Ковальова.

"У зв‘язку зі смертю. Не співчуваю", - додав голова Верховної ради.

Ковальов після захоплення Херсонської області не виїхав звідти і почав співпрацювати з окупантами. Він обійняв посаду "заступника голови" в незаконно створеному Росією "уряді Херсонської області".

Вже у серпні Слідчий комітет Росії підтвердив смерть депутата-колаборанта Олексія Ковальова. Зрадник загинув внаслідок вогнепального поранення.

Сьогодні повідомлялось, що Верховна рада має документальні підтвердження, що нардеп-колаборант Олексій Ковальов мертвий.

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