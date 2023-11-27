Брат экс-нардепа Ковалева получил подозрение от СБУ. Он заправляет топливом танки РФ

О ком идет речь

Служба безопасности собрала доказательства государственной измены на депутата Херсонского облсовета Юрия Ковалева. Сейчас он входит в состав оккупационной "Госдумы Херсонской области" от партии "Единая Россия" и продолжает способствовать вооруженной агрессии РФ против Украины.

Фигурант является старшим братом экс-нардепа Алексея Ковалева, который после оккупации областного центра публично поддержал "присоединение" региона к РФ и стал "заместителем" гауляйтера Владимира Сальдо "по вопросам сельского хозяйства".

Коллаборант вывозил украинское зерно в РФ

Используя "статус" своего брата, Юрий Ковалев "переориентировал" на нужды страны-агрессора более 20 подконтрольных компаний в регионе. Для этого осуществил их "перерегистрацию" по российскому законодательству.

Среди них - местный агрохолдинг, который в этом году переправил в Россию почти 35 тысяч тонн украинского зерна на общую сумму 140 млн гривен.

Ковалев также помогает армии России

СБУ установила, что по указанию Юрия Ковалева подконтрольные ему автозаправочные станции осуществляли "внеочередное" обеспечение горючим военной техники РФ, в частности вражеских танков и бронемашин.

Фото: Юрий Ковалев (facebook.com/SecurSerUkraine)

Кроме того, компании фигуранта активно поставляли "продпайки" для рашистов, находящихся на российских блокпостах в оккупированной части региона.

Также предприятия Юрия Ковалева регулярно финансируют бюджет страны-агрессора в виде уплаты "налогов" и "сборов". Только за август 2022 года одна из его агрокомпаний перечислила в пользу захватчиков почти 3 млн российских рублей.

Приспешнику оккупантов объявили подозрение

На основании собранных доказательств Юрию Ковалеву сообщено о подозрении по двум статьям:

государственная измена, совершенное в условиях военного положения;

коллаборационная деятельность.

"Поскольку он находится на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности. Злоумышленник будет найден и наказан", - добавили в СБУ.

Что известно об Алексее Ковалеве

Ковалев после захвата Херсонской области не уехал оттуда и начал сотрудничать с оккупантами. Он вступил в должность "замглавы" в незаконно созданном Россией "правительстве Херсонской области".

Позже суд арестовал имущество коллаборанта, а на телеканале депутата провели обыски. Также правоохранители устанавливали, причастен ли Ковалев к незаконному вывозу украинского зерна и соли в РФ.

Уже в августе Следственный комитет России подтвердил смерть депутата-коллаборациониста Алексея Ковалева. Предатель погиб в результате огнестрельного ранения.

В январе текущего года Верховная рада Украины прекратила полномочия коллаборанта Ковалева. Его лишили должности нардепа.