Браш "зажував" волосся? Зірковий перукар показав, як це виправити без ножиць (відео)

Як розплутати волосся

Коли ви робите укладку на браш, деякі пасма можуть заплутатися навколо щітки. І зазвичай всі думають, що волосся треба лише зрізати. Але Михайло запевнив, що ця проблема дуже швидко усувається

"Ви маєте розуміти, що коли ви тримаєте браш, взагалі в будь-якій накрутці, ви не маєте його послаблювати. Кожне послаблювання буде ще більше вас заплутувати... Вам треба зробити "натяжку", взагалі, в процесі усієї накрутки на браш, ви маєте тримати пасмо натягнутим", - почав перукар.

"Навіть коли ви його заплутали, тримайте в натяжці. Вам буде допомогати зрозуміти, що робити далі. Коли ви натягнули пасмо, ви будете одразу відчувати, що є деякі пасма, які не натягнуто... І вам потрібно працювати, діставати ці пасма", - пояснив він.

На відео можна побачити, що Прус дійсно швидко все розплутує. Він натягнув пасмо і потроху витягав волосся, яке "відпускав" браш. І вже за декілька секунд перукар без жодних проблем дістав щітку та врятував зачіску.

За словами Михайла, таке буває часто. А якщо волосся пористе, то розплутати його нелегко. Але саме завдяки такому хаку можна зняти усе пасмо з щітки.

Покроковий "гайд" з розплутування волосся оцінили коментатори. Вони зазначили, що це дійсно рятує усю шевелюру. Також юзери пишуть: