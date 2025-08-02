Браш "зажевал" волосы? Звездный парикмахер показал, как это исправить без ножниц (видео)

Как распутать волосы

Когда вы делаете укладку на браш, некоторые пряди могут запутаться вокруг щетки. И обычно все думают, что волосы надо только срезать. Но Михаил заверил, что эта проблема очень быстро устраняется

"Вы должны понимать, что когда вы держите браш, вообще в любой накрутке, вы не должны его ослаблять. Каждое ослабление будет еще больше вас запутывать... Вам надо сделать "натяжку", вообще, в процессе всей накрутки на браш, вы должны держать прядь натянутой", - начал парикмахер.

"Даже когда вы ее запутали, держите в натяжке. Вам будет помогать понять, что делать дальше. Когда вы натянули прядь, вы будете сразу чувствовать, что есть некоторые пряди, которые не натянуты... И вам нужно работать, доставать эти пряди", - пояснил он.

На видео можно увидеть, что Прус действительно быстро все распутывает. Он натянул прядь и понемногу вытягивал волосы, которые "отпускал" браш. И уже через несколько секунд парикмахер без проблем достал щетку и спас прическу.

По словам Михаила, такое бывает часто. А если волосы пористые, то распутать их нелегко. Но именно благодаря такому хаку можно снять всю прядь со щетки.

Пошаговый "гайд" по распутыванию волос оценили комментаторы. Они отметили, что это действительно спасает всю шевелюру. Также юзеры пишут: