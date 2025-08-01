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ТОП-3 стрижок та фарбувань, які давно не в моді: думка hair-стиліста Олени Кравець та KOLA

П'ятниця 01 серпня 2025 16:34
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ТОП-3 стрижок та фарбувань, які давно не в моді: думка hair-стиліста Олени Кравець та KOLA Які стрижки та фарбування вже не модні у 2025 році (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

Мода - річ мінлива, і те, що ще вчора вважалося стильним, сьогодні може виглядати як пережиток нульових.

Топ-експерт у beauty-індустрії Іван Морозов, серед клієнтів якого KOLA, Катерина Сільченко, Олена Кравець та інші зірки, в ексклюзивному коментарі РБК-Україна поділився своєю думкою про застарілі або невдалі зачіски та техніки фарбування, які точно варто залишити в минулому.

Різка контрастність у фарбуванні - розтяжка кольору з різким переходом

Колористика відіграє величезну роль у загальному образі, і саме тут багато хто часто робить помилки.

Грубий контраст між відрослим натуральним корінням і дуже світлим або яскравим довжиною - вже не просто неактуально, а виглядає дешево.

ТОП-3 стрижок та фарбувань, які давно не в моді: думка hair-стиліста Олени Кравець та KOLAЯкі стрижки та фарбування вже не модні у 2025 році (фото: Getty Images)

Якщо перехід у кольорі надто різкий і помітний, це створює ефект неакуратного, недоглянутого волосся.

"Коли велика градація між своїм кольором і тим, що нанесли - це просто зашквар повний", - зазначає стиліст.

ТОП-3 стрижок та фарбувань, які давно не в моді: думка hair-стиліста Олени Кравець та KOLAЯкі стрижки та фарбування вже не модні у 2025 році (фото: Getty Images)

Яскраві прямі пігменти - рожеве, зелене, синє

Ще кілька років тому насичені кольори волосся були трендом: рожеві пасма, смарагдові чи навіть неоново-сині.

Але сьогодні такі кольори сприймаються як відлуння підліткової естетики або косплею.

ТОП-3 стрижок та фарбувань, які давно не в моді: думка hair-стиліста Олени Кравець та KOLAЯкі стрижки та фарбування вже не модні у 2025 році (фото: Getty Images)

Особливо, якщо це фарбування виконане прямими пігментами - без глибини, об'єму й уніфікованого тону.

"Фарбування прямими пігментами - це вже віджило. Це історія, яка повинна залишитися в минулому", - вважає експерт.

ТОП-3 стрижок та фарбувань, які давно не в моді: думка hair-стиліста Олени Кравець та KOLAІван Морозов (фото надане експертом)

Стрижки з перебором: "боб-каре на ніжці" та висока потилиця з довгим передом

Серед стрижок також є беззаперечні аутсайдери. У моді залишаються натуральність, м’які лінії, легкість.

А от чіткі, графічні стрижки з явним контрастом довжини - наприклад, так зване "каре на ніжці" чи "боб-каре" з дуже піднятим потилицею і довгими пасмами спереду - виглядають застаріло.

ТОП-3 стрижок та фарбувань, які давно не в моді: думка hair-стиліста Олени Кравець та KOLAАнтитренд зачісок 2025 (фото: instagram.com/no45hairdressing)

"Коли стрижуть дуже високу потилицю і залишають довжину на візках спереду - це виглядає як привіт із 2000-х", - каже стиліст.

ТОП-3 стрижок та фарбувань, які давно не в моді: думка hair-стиліста Олени Кравець та KOLAАнтитренд зачісок 2025 (фото: pinterest.com)

Бонус: гофрування без стайлінгу - повний провал

Ще один стильовий промах - це використання гофрування (дрібних хвиль) у кореневій зоні без належного укладання.

Таке волосся виглядає штучно, об’єм - надмірний, а загальний вигляд - "домашній", а не салонний.

"Гофрування само по собі не проблема, але якщо його просто накласти біля коріння без укладки - результат вбиває весь образ", - коментує фахівець.

ТОП-3 стрижок та фарбувань, які давно не в моді: думка hair-стиліста Олени Кравець та KOLAГофрування - антитренд 2025 року (фото: Getty Images)

Не все, що було модним кілька років тому, варто продовжувати носити сьогодні.

Мода постійно змінюється, тому важливо вчасно оновлювати не лише гардероб, а й підхід до зачіски й фарбування.

Іноді достатньо відмовитись від застарілих технік, аби образ засяяв по-новому. Але, важливо додати, що це виключно моя думка.

Кожна дівчина має право виглядати так, як відчуває себе. Адже стиль - це не про правила, а про свободу бути собою.

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