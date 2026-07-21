Не брак потужностей: у виробника дронів назвали головний виклик для галузі

Потреба в довготривалих контрактах

За словами Кульчицької, для планування ресурсів, закупівлі обладнання та утримання команд виробникам необхідний чіткий горизонт прогнозування.

"Виробнику потрібні обладнання та команда, а це – тисячі задіяних людей і робочих місць, забезпечити які без довгострокового контракту складно. Контракти мають бути довготривалими, з передбачуваними для виробника надходженнями коштів", – наголосила вона.

Проблеми з логістикою та фінансами

Складний маршрут постачання компонентів також потребує часу та заздалегідь розподіленого бюджету. Оскільки постачальники вимагають постійної передоплати, компаніям доводиться постійно оперувати значним оборотним капіталом.

Які компанії залишаються на ринку

За словами комерційної директорки Trypillian, у нинішніх умовах виживають підприємства, які поєднують кілька факторів:

мають стабільний зворотний зв'язок із фронтом;

розробляють рішення під актуальні потреби військових;

тримають дисципліну серійного виробництва та швидко модернізують продукт.

Проте для стабільної роботи індустрії все одно необхідні прогнозованість і достатній горизонт планування закупівель.