Не нехватка мощностей: у производителя дронов назвали главный вызов для отрасли

Крупнейшей проблемой украинской индустрии defence tech является не отсутствие мощностей или конкуренции, а неравномерное финансирование и отсутствие долгосрочного планирования заказов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью коммерческого директора defence tech компании Trypillian Виктории Кульчицкой.
По словам Кульчицкой, для планирования ресурсов, закупки оборудования и содержания команд производителям необходим четкий горизонт прогнозирования.
"Производителю нужны оборудование и команда, а это тысячи задействованных людей и рабочих мест, обеспечить которые без долгосрочного контракта сложно. Контракты должны быть долговременными, с предполагаемыми для производителя поступлениями средств", - подчеркнула она.
Сложный маршрут поставки компонентов также требует времени и заранее распределенного бюджета. Поскольку поставщики требуют неизменной предоплаты, компаниям приходится постоянно оперировать значимым оборотным капиталом.
По словам коммерческого директора Trypillian, в нынешних условиях выживают предприятия, сочетающие несколько факторов:
имеют стабильную обратную связь с фронтом;
разрабатывают решения под актуальные нужды военных;
держат дисциплину серийного производства и быстро модернизируют продукт.
Однако для стабильной работы индустрии все равно необходимы прогнозируемость и достаточный горизонт планирования закупок.
В интервью Виктория Кульчицкая из Trypillian также рассказала, что в открытии экспорта оружия главное, чтобы действовали прозрачные и четкие правила, по которым все компании работают на равных условиях, а также закрывались нужды войска.