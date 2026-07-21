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Не нехватка мощностей: у производителя дронов назвали главный вызов для отрасли

11:23 21.07.2026 Вт
2 мин
Что мешает развитию украинской дроновой отрасли?
aimg Лев Шевченко
Фото: Дрон-бомбер SKoM (Trypillian)

Крупнейшей проблемой украинской индустрии defence tech является не отсутствие мощностей или конкуренции, а неравномерное финансирование и отсутствие долгосрочного планирования заказов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью коммерческого директора defence tech компании Trypillian Виктории Кульчицкой.

Потребность в долгосрочных контрактах

По словам Кульчицкой, для планирования ресурсов, закупки оборудования и содержания команд производителям необходим четкий горизонт прогнозирования.

"Производителю нужны оборудование и команда, а это тысячи задействованных людей и рабочих мест, обеспечить которые без долгосрочного контракта сложно. Контракты должны быть долговременными, с предполагаемыми для производителя поступлениями средств", - подчеркнула она.

Проблемы с логистикой и финансами

Сложный маршрут поставки компонентов также требует времени и заранее распределенного бюджета. Поскольку поставщики требуют неизменной предоплаты, компаниям приходится постоянно оперировать значимым оборотным капиталом.

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Какие компании остаются на рынке

По словам коммерческого директора Trypillian, в нынешних условиях выживают предприятия, сочетающие несколько факторов:

  • имеют стабильную обратную связь с фронтом;

  • разрабатывают решения под актуальные нужды военных;

  • держат дисциплину серийного производства и быстро модернизируют продукт.

Однако для стабильной работы индустрии все равно необходимы прогнозируемость и достаточный горизонт планирования закупок.

В интервью Виктория Кульчицкая из Trypillian также рассказала, что в открытии экспорта оружия главное, чтобы действовали прозрачные и четкие правила, по которым все компании работают на равных условиях, а также закрывались нужды войска.

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