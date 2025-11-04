Брак генерації та газу: основні енергетичні ризики на наступну зиму від експертів UAFP

Переважно всі ці ризики пов’язані з браком генеруючих потужностей, сировини та обладнання для відновлення об’єктів після обстрілів, а також із браком грошей.

В перелік цих ризиків увійшло:

Дефіцит генеруючих потужностей через російські обстріли та відсутність нових електростанцій в системі;

Дефіцит вугілля для роботи електростанцій та природного газу для енергетики та промисловості;

Відсутність коштів у енергетичних компаній на відновлення та поповнення запасів обладнання;

Відсутність приватних інвестицій у розбудову децентралізованої генерації;

Ослаблені електрична та газова мережева інфраструктура в конкретних областях.

Інфографіка: UAFP

Найгірші варіанти

Серед найбільш драматичних сценаріїв цієї зими експерти виділяють ситуації коли окремі прифронтові та прикордонні регіони опиняються на межі локальних електричних та газових блекаутів, виникають суттєві обмеження споживання електрики по всій країні через дефіцит потужностей, спричинений атаками.

Також може бути дефіцит природного газу для промисловості та енергетики, ускладнення ситуації наприкінці опалювального сезону, у січні-лютому, коли запаси енергоресурсів зменшаться, а погода все ще може бути дуже холодною.

Рішення існує

Втім, зазначають в UAFP, перехід до середньострокового планування відповіді на ризик російських атак дозволить зменшити їхній вплив в наступних роках.

Передовсім мова йде про якісне середньострокове планування захисту енергосистеми, яке враховує досвід попередніх періодів та зміну підходу до формування запасів енергоресурсів, закладаючи збільшені ризики та можливості розвитку економіки в умовах війни.

В останній час, зазначають експерти, Україна накопичує газ «впритул», не залишаючи «подушки безпеки» на випадок надзвичайних ситуацій, зокрема – інтенсивних російських обстрілів газової інфраструктури. Таку практику, на їхню думку треба змінити.

Також бажано пріоритизувати заміщення пошкоджених потужностей електростанцій новою децентралізованою генерацією, забезпечити технічну готовність громад до співпраці з приватним бізнесом у реалізації довгострокових енергетичних проєктів та пріоритизувати допомогу для проєктів бізнесів та громад з боку банків та МФО.