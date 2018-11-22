В БПП рассказали, когда Рада сможет принять бюджет-2019

Фото: Артур Герасимов (solydarnist.org)

Герасимов прогнозирует принятие бюджета-2019 около 3-х утра

По бюджету-2019 на данный момент идет очень мощная работа в комитете по вопросам налоговой и таможенной политики. Об этом заявил председатель фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной рады Украины Артур Герасимов в эфире "112-Украина".

"Как только мы получим распечатки из Налогового кодекса, а там больше чем 1000 поправок по моим данным, ориентировочно это будет около 23.30-00.00 - рассмотрение изменений в Налоговый кодекс займет не меньше двух часов. Я надеюсь, что не позже чем 02.30-03:00 час утра мы поддержим бюджет на 2019 год", - сказал Герасимов.

Отметим, Верховная рада продолжила перерыв еще на два часа. Таким образом, заседание должно начаться в 23:30.

Около 17:00 Рада приняла первый закон из пакета бюджета-2019. Народные депутаты поддержали во втором чтении законопроект №9084 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс".

Заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко", народный депутат Сергей Березенко прогнозировал, что Верховная рада должна проголосовать за государственный бюджет на 2019 год до двенадцати часов ночи.

Однако, по словам члена налогового комитета Татьяны Остриковой, рабочая группа комитета рассмотрела лишь 300 поданных поправок.