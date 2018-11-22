ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

В БПП розказали, коли Рада зможе ухвалити бюджет-2019

Новини » Політика    22.11.2018 - 22:16
В БПП розказали, коли Рада зможе ухвалити бюджет-2019
Фото: Артур Герасимов (solydarnist.org)

Герасимов прогнозує ухвалення бюджету-2019 близько 3-ї ранку

Щодо бюджету-2019 на даний момент йде дуже потужна робота в комітеті з питань податкової та митної політики. Про це заявив голова фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній ради України Артур Герасимов в ефірі "112-Україна".

"Як тільки ми отримаємо роздруківки з Податкового кодексу, а там більше ніж 1000 поправок за моїми даними, орієнтовно це буде близько 23.30-00.00 - розгляд змін до Податкового кодексу займе не менше двох годин. Я сподіваюсь, що не пізніше ніж 02.30-03:00 година ранку ми підтримаємо бюджет на 2019 рік", - сказав Герасимов.

Зазначимо, Верховна рада продовжила перерву ще на дві години. Таким чином, засідання має розпочатися о 23:30.

Близько 17:00 Рада прийняла перший закон з пакету бюджету-2019. Народні депутати підтримали у другому читанні законопроект №9084 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу".

Заступник голови фракції "Блок Петра Порошенко", народний депутат Сергій Березенко прогнозував, що Верховна рада повинна проголосувати за державний бюджет на 2019 рік до дванадцятої години ночі.

Однак, за словами члена податкового комітету Тетяни Острікової, робоча група комітету розглянула лише 300 поданих поправок.

Геращенко оголосила про продовження перерви в засіданні Ради до 23:30 У БПП прогнозують ухвалення бюджету-2019 до 24:00
Новини України Верховна РадаБюджет 2019Блок Петра Порошенка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся