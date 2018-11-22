В БПП розказали, коли Рада зможе ухвалити бюджет-2019

Фото: Артур Герасимов (solydarnist.org)

Герасимов прогнозує ухвалення бюджету-2019 близько 3-ї ранку

Щодо бюджету-2019 на даний момент йде дуже потужна робота в комітеті з питань податкової та митної політики. Про це заявив голова фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній ради України Артур Герасимов в ефірі "112-Україна".

"Як тільки ми отримаємо роздруківки з Податкового кодексу, а там більше ніж 1000 поправок за моїми даними, орієнтовно це буде близько 23.30-00.00 - розгляд змін до Податкового кодексу займе не менше двох годин. Я сподіваюсь, що не пізніше ніж 02.30-03:00 година ранку ми підтримаємо бюджет на 2019 рік", - сказав Герасимов.

Зазначимо, Верховна рада продовжила перерву ще на дві години. Таким чином, засідання має розпочатися о 23:30.

Близько 17:00 Рада прийняла перший закон з пакету бюджету-2019. Народні депутати підтримали у другому читанні законопроект №9084 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу".

Заступник голови фракції "Блок Петра Порошенко", народний депутат Сергій Березенко прогнозував, що Верховна рада повинна проголосувати за державний бюджет на 2019 рік до дванадцятої години ночі.

Однак, за словами члена податкового комітету Тетяни Острікової, робоча група комітету розглянула лише 300 поданих поправок.