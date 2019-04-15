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В БПП оценили вероятность роспуска Рады

Новости » Выборы 2019    15.04.2019 - 11:13
В БПП оценили вероятность роспуска Рады
Фото: Сергей Березенко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Березенко допускает, что 27 мая может состояться роспуск парламента

Заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко прокомментировал вероятность роспуска Верховной рады и внеочередных выборов парламента в случае победы на выборах президента кандидата Владимира Зеленского. Об этом он сказал в интервью изданию "Украинская правда".

По его словам, перспектива внеочередных выборов возможна.

"Я понимаю, что такая перспектива возможна, и правовое подкрепление такой позиции проведения досрочных выборов сегодня оценивается как 50 на 50. Если бы вы меня спросили, есть ли юристы, которые смогли обосновать возможность проведения досрочных выборов - да, есть. Как будут развиваться события, это зависит как минимум от новоизбранного президента, от Верховной рады и от многих других факторов", - отметил парламентарий.

Березенко подчеркнул, что 27 мая новый президент может распустить Раду.

"Имеет законное право", - прокомментировал депутат ВР.

Напомним, действующий президент Украины и кандидат на выборах 2019 Петр Порошенко прокомментировал возможность досрочного прекращения полномочий парламента. По словам Порошенко, в настоящее время никаких конституционных оснований для досрочного прекращения полномочий украинского парламента нет.

Как писало РБК-Украина ранее, глава государства пообещал уважать выбор народа в случае победы Владимира Зеленского на выборах 2019. "Его приглашали для того, чтобы он хоть что-то рассказал...как он видит продолжение курса реформ Петра Порошенко, если он, не дай Бог, будет избран. Но это будет выбор украинского народа, и я его буду уважать", - отметил Порошенко, комментируя то, что вчера Зеленский не появился на дебатах на НСК "Олимпийский".

У Зеленского не знают о дебатах в эфире ICTV Порошенко все-таки придет на дебаты на НСК 19 апреля, - источники
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Новости Украины Порошенко Зеленский Владимир ЗеленскийСергей БерезенкоВерховная Рада
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