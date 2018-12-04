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В БПП прогнозують, що воєнний стан продовжувати не будуть

Новини » Політика    04.12.2018 - 12:57
В БПП прогнозують, що воєнний стан продовжувати не будуть
Фото: Сергій Березенко (РБК-Україна/Віталій Носач)

Україна має повернутись до розміреного життя до Нового року

Заступник голови фракції "Блоку Петра Порошенка", народний депутат Сергій Березенко вважає, що президент України не збирається продовжувати воєнний стан, передає кореспондент РБК-Україна. 

За його словами, Україна повернеться в спокійне життя вже на Католицьке Різдво. 

"Безумовно дуже складне питання про продовження воєнного стану. Я переконаний, що президент не збирається його продовжувати. Більше того, якщо ситуація внормується, то, можливо, це буде зроблено навіть раніше. Це все в межах повноважень президента. Тому я сподіваюсь, що на Католицьке Різдво і до Нового року ми повернемось в спокійний стан і в розмірений спосіб життя", - заявив Березенко.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко наголосив, що під час воєнного стану буде зміцнено оборону країни і підвищено здатність захистити громадян. Він також висловив сподівання, що Україні вдасться обмежитися переліченими заходами і продовження воєнного стану не буде потрібне.

Зазначимо, в Україні до 26 грудня введено воєнний стан у 10 областях. Це Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська, Донецька та Запорізька області.

Додамо, на п'яти автошляхах на в'їзді в Вінницю встановили блокпости, на яких чергують правоохоронці. Крім того, у Харківській області через воєнний стан збільшили число поліцейських постів

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