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В БПП допускают рассмотрение избирательного кодекса до выборов Рады

Новости » Политика    09.04.2019 - 11:28
В БПП допускают рассмотрение избирательного кодекса до выборов Рады
Фото: Алексей Гончаренко (Виталий Носач/РБК-Украина)

В законе 4 тысячи поправок ко второму чтению

Принятие проекта избирательного кодекса до парламентских выборов является теоретически возможным при условии рассмотрения всех поправок профильным комитетом. Об этом сообщил заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко, передает корреспондент РБК-Украина.

Парламентарий напомнил, что в документе сейчас 4 тысячи поправок.

"Теоретически, это возможно. Практически, мы не знаем, о каком законе мы говорим. Там 4 тысячи правок. Он еще не рассмотрен комитетом. Голосовать за "кота в мешке" в виде избирательного кодекса, я точно сейчас голосовать не буду. Сначала мы должны увидеть этот закон со всеми правками. А потом будем определяться", - сообщил Гончаренко.

Напомним, ранее глава ВР Андрей Парубий заявил, что новый избирательный кодекс с открытыми списками может быть проголосован в Раде до парламентских выборов 2019.

Как писало РБК-Украина ранее, член комитета по вопросам правовой политики и правосудия, член рабочей группы по избирательному кодексу, народный депутат Руслан Сидорович заявил, что в подготовленном ко второму чтению новом избирательном кодексе планируется ограничить кандидатов в возможности распространять политическую рекламу на внешних носителях.

Добавим также, глава фракции БПП Артур Герасимов подчеркивал, что в случае, если после внесения поправок в избирательный кодекс он не будет достаточно адаптированным, фракция будет инициировать разработку нового законопроекта.

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