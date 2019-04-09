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У БПП допускають розгляд виборчого кодексу до виборів Ради

Новини » Політика    09.04.2019 - 11:28
У БПП допускають розгляд виборчого кодексу до виборів Ради
Фото: Олексій Гончаренко (Віталій Носач/РБК-Україна)

У законі 4 тисячі правок до другого читання

Ухвалення проекту виборчого кодексу до парламентських виборів є теоретично можливим за умови розгляду всіх поправок профільним комітетом. Про це повідомив заступник глави фракції "Блок Петра Порошенка" Олексій Гончаренко, передає кореспондент РБК-Україна.

Парламентар нагадав, що у документі зараз 4 тисячі поправок.

"Теоретично, це можливо. Практично, ми не знаємо, про який закон ми говоримо. Бо там 4 тисячі правок. Він ще не розглянутий комітетом. Голосувати за "кота в мішку" у вигляді виборчого кодексу, я точно зараз голосувати не буду. Спочатку ми повинні побачити цей закон з усіма правками. А потім будемо визначатись", - повідомив Гончаренко.

Нагадаємо, раніше глава ВР Андрій Парубій заявив, що новий виборчий кодекс з відкритими списками може бути проголосований у Раді до парламентських виборів 2019.

Як писало РБК-Україна раніше, член комітету з питань правової політики і правосуддя, член робочої групи по виборчому кодексу, народний депутат Руслан Сидорович заявив, що в підготовленому до другого читання новому виборчому кодексі планується обмежити кандидатів у можливості поширювати політичну рекламу на зовнішніх носіях.

Додамо також, глава фракції БПП Артур Герасимов підкреслював, що в разі, якщо після внесення поправок до виборчого кодексу він не буде достатньо адаптованим, фракція ініціюватиме розробку нового законопроекту.

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