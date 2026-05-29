"Божевільний": Коваленко відповів на фантазії Путіна про фронт

22:31 29.05.2026 Пт
2 хв
Щодня Росія втрачає більше, ніж набирає до своїх лав
aimg Валерія Абабіна
Фото: Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко (Getty Images)

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що війна наближається до завершення, а його "армія наступає щодня". Але ціна цього "наступу" - десятки тисяч загиблих на місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

Читайте також: Путін нафантазував "успіхи" РФ та заговорив про кінець війни

Путін на прес-конференції заявив, що російські війська "наступають кожного божого дня", а "спецоперація" наближається до завершення.

Назвати конкретні терміни він не зміг — сказав лише, що це "необачно".

Коваленко відповів на слова диктатора прямо: "Наступають і перетворюються на трупи, десятки тисяч трупів на місяць - це більше, ніж набирають живих в цей конвеєр безумства і смерті".

На думку Коваленка, Путін є "божевільним, який вірить в уявні звіти Герасімова".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що темпи наступу РФ у 2026 році різко впали — з 285 кв. км захопленої території у 2025-му до 104 кв. км.

При цьому командування продовжує доповідати Путіну про "успіхи". За даними Сирського, співвідношення втрат між російською та українською арміями становить приблизно 3,5 до 1 на користь України.

Водночас економіка Росії скоротилася на 0,3% у першому кварталі 2026 року — попри власні урядові прогнози зростання. ВВП країни у січні–лютому впав на 1,8%, що змусило Путіна скликати екстрену нараду з економістами.

