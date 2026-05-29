"Сумасшедший": Коваленко ответил на фантазии Путина о фронте

22:31 29.05.2026 Пт
2 мин
Ежедневно Россия теряет больше, чем набирает в свои ряды
aimg Валерия Абабина
Фото: Руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко (Getty Images)

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что война близится к завершению, а его "армия наступает каждый день". Но цена этого "наступления" - десятки тысяч погибших в месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

Читайте также: Путин нафантазировал "успехи" РФ и заговорил о конце войны

Путин на пресс-конференции заявил, что российские войска "наступают каждый божий день", а "спецоперация" близится к завершению.

Назвать конкретные сроки он не смог - сказал лишь, что это "опрометчиво".

Коваленко ответил на слова диктатора прямо: "Наступают и превращаются в трупы, десятки тысяч трупов в месяц - это больше, чем набирают живых в этот конвейер безумия и смерти".

По мнению Коваленко, Путин является "сумасшедшим, который верит в мнимые отчеты Герасимова".

Ранее РБК-Украина сообщало, что темпы наступления РФ в 2026 году резко упали - с 285 кв. км захваченной территории в 2025-м до 104 кв. км.

При этом командование продолжает докладывать Путину об "успехах". По данным Сырского, соотношение потерь между российской и украинской армиями составляет примерно 3,5 к 1 в пользу Украины.

В то же время экономика России сократилась на 0,3% в первом квартале 2026 года - несмотря на собственные правительственные прогнозы роста. ВВП страны в январе-феврале упал на 1,8%, что заставило Путина созвать экстренное совещание с экономистами.

