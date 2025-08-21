"Божевільний антирекорд": Зеленський про нічну атаку Росії по цивільних об’єктах

Цієї ночі російська армія встановила один зі своїх божевільних антирекордів, атакувавши сотні об’єктів в Україні. Було застосовано понад 570 ударних дронів та десятки крилатих ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
"Цієї ночі російська армія встановила один зі своїх божевільних антирекордів. Били по підприємствах цивільної інфраструктури, житлових будинках, по наших людях", - зазначив Зеленський.
Президент зауважив, що росіяни витратили кілька крилатих ракет проти американського підприємства на Закарпатті. За його словами, це було звичайне цивільне підприємство, американські інвестиції.
"Виробляли такі звичні побутові речі, як кавомашини. І це росіянам теж мішень. Дуже показово. Зараз на підприємстві ще гасять пожежу. Станом на цей час відомо про 15 людей, які постраждали від цього удару. Усім їм надано необхідну допомогу", - пояснив він.
Зеленський зауважив, що рятувальники працюють і в багатьох інших областях - від Запорізької до Волинської. Загалом за ніч проти України було застосовано:
"Значну частину вдалося збити. На жаль, не всі", - сказав він.
Водночас глава України наголосив, що цього разу росіяни завдали удару так, наче нічого взагалі не змінюється.
"Наче немає жодних зусиль світу, щоб зупинити цю війну. Потрібна реакція на це. Досі немає жодного сигналу з Москви, що вони справді збираються йти на змістовні перемовини та завершувати цю війну. Потрібен тиск. Сильні санкції, сильні тарифи. Дякую всім, хто допомагає!", - підсумував президент.
Нагадаємо, що в ніч проти 21 серпня Росія здійснила масовану атаку на територію України, застосувавши по кількох регіонах ударні безпілотники типу "Шахед", крилаті ракети та аеробалістичну ракету "Кинжал".
Вибухи були зафіксовані не лише у столиці, а й у різних областях країни, що підкреслює масштаб нічної атаки.
Постраждали Львів та Львівська область: окупанти використовували дрони-камікадзе та ракети для завдання ударів по цивільних і стратегічних об’єктах.
Також зафіксовано ракетний удар по Мукачеву на Закарпатті, де одна з ракет влучила у місцеве підприємство. Станом на ранок рятувальники продовжували ліквідацію наслідків інциденту, ліквідовуючи пожежі та наслідки вибухів.
Місцева влада попередила жителів регіонів про можливе забруднення повітря внаслідок нічної атаки та закликала не відкривати вікна, щоб зменшити ризик для здоров’я.
Ця атака стала черговим масштабним випробуванням для української протиповітряної оборони. У спеціальному матеріалі РБК-Україна детально розповідається, як Сили оборони відбивали масований удар, знищуючи ударні дрони та ракети ворога.
Детально про те, що відомо про масовану атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.