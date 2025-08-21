"Божевільний антирекорд": Зеленський про нічну атаку Росії по цивільних об’єктах

"Цієї ночі російська армія встановила один зі своїх божевільних антирекордів. Били по підприємствах цивільної інфраструктури, житлових будинках, по наших людях", - зазначив Зеленський.

Президент зауважив, що росіяни витратили кілька крилатих ракет проти американського підприємства на Закарпатті. За його словами, це було звичайне цивільне підприємство, американські інвестиції.

"Виробляли такі звичні побутові речі, як кавомашини. І це росіянам теж мішень. Дуже показово. Зараз на підприємстві ще гасять пожежу. Станом на цей час відомо про 15 людей, які постраждали від цього удару. Усім їм надано необхідну допомогу", - пояснив він.

Зеленський зауважив, що рятувальники працюють і в багатьох інших областях - від Запорізької до Волинської. Загалом за ніч проти України було застосовано:

574 ударних дрони,

40 ракет.

"Значну частину вдалося збити. На жаль, не всі", - сказав він.

Водночас глава України наголосив, що цього разу росіяни завдали удару так, наче нічого взагалі не змінюється.

"Наче немає жодних зусиль світу, щоб зупинити цю війну. Потрібна реакція на це. Досі немає жодного сигналу з Москви, що вони справді збираються йти на змістовні перемовини та завершувати цю війну. Потрібен тиск. Сильні санкції, сильні тарифи. Дякую всім, хто допомагає!", - підсумував президент.