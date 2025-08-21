"Безумный антирекорд": Зеленский о ночной атаке России по гражданским объектам

"Этой ночью российская армия установила один из своих сумасшедших антирекордов. Били по предприятиям гражданской инфраструктуры, жилых домах, по нашим людям", - заметил Зеленский.

Президент отметил, что россияне потратили несколько крылатых ракет против американского предприятия на Закарпатье. По его словам, это было обычное гражданское предприятие, американские инвестиции.

"Производили такие привычные бытовые вещи, как кофемашины. И это россиянам тоже мишень. Очень показательно. Сейчас на предприятии еще тушат пожар. По состоянию на это время известно о 15 людях, которые пострадали от этого удара. Всем им оказана необходимая помощь", - пояснил он.

Зеленский отметил, что спасатели работают и во многих других областях - от Запорожской до Волынской. Всего за ночь против Украины было применено:

574 ударных дронов,

40 ракет.

"Значительную часть удалось сбить. К сожалению, не все", - сказал он.

В то же время глава Украины подчеркнул, что на этот раз россияне нанесли удар так, как будто ничего вообще не меняется.

"Как будто нет никаких усилий мира, чтобы остановить эту войну. Нужна реакция на это. До сих пор нет ни одного сигнала из Москвы, что они действительно собираются идти на содержательные переговоры и завершать эту войну. Нужно давление. Сильные санкции, сильные тарифы. Спасибо всем, кто помогает!", - подытожил президент.