Україна дуже близька до створення балістичних ракет, - Шмигаль
Україна працює над створення балістичних ракет. І вона дуже близька до того, щоб мати власну зброю для ударів вглиб Росії.
Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр оборони України Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю BBC News Україна.
Відповідаючи на питання, коли можна буде побачити українські балістичні ракети та регулярне використання по цілях в Росії, Шмигаль зазначив, що Україна дуже близька до цього.
"Президент України вже анонсував, що Україна буде мати свою балістику. Ми дуже до цього близькі. Це в принципі все, що я публічно можу сказати з цього приводу", - сказав глава Міноборони.
Створення балістики в Україні
Нагадаємо, у травні цього року президент України Володимир Зеленський доручив максимально прискорити створення балістичних ракет.
"Завдання - максимально прискорювати створення української балістики. Наша далекобійність - це чітка й ефективна гарантія безпеки для України", - наголосив глава держави.
У серпні минулого року Зеленський розповів, що Україна провела позитивні випробування першої балістичної ракети власного виробництва.
Зі свого боку радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, що її радіус дії може становити до 700 кілометрів.
При цьому радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін нещодавно зазначав, що українська балістика виробляється серійно.
За словами колишнього міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Германа Сметаніна, Україна застосовує таке озброєння щомісяця.
Більш детально про те, куди може дістати українська балістика, - в матеріалі РБК-Україна.