Бойовики ОРДО заявили про новий обмін полоненими

У четвер, 3 листопада, можливо, відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією за формулою 107 на 107.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram так званого "голови ДНР" Дениса Пушиліна.

Оновлено 15.31. У Міноборони РФ офіційно підтвердили обмін полоненими з Україною за схемою "107 на 107".

За його словами, із загальної кількості звільнених, яких Україна повернула РФ, 65 осіб - із так званих "ДНР" та "ЛНР".

Пушилін зазначив, що з російського полону повертають переважно бійців ЗСУ.

"Сьогодні повертаємо 107 бійців. Україні віддаємо стільки ж полонених", - написав він.

Як повідомлялось, у суботу, 29 жовтня, Україна та Росія провели черговий обмін військовополоненими. Додому повернули 52 українців.

У середу, 26 жовтня, Україна повернула з полону 10 військових. Також було передане тіло американського добровольця, який воював за Україну.

17 жовтня також пройшов черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Сторони обміняли по 110 своїх полонених. Усі вони - жінки.

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