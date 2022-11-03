UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Бойовики ОРДО заявили про новий обмін полоненими

Фото: бойовики ОРДО заявили про новий обмін полоненими (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 3 листопада, можливо, відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією за формулою 107 на 107.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram так званого "голови ДНР" Дениса Пушиліна.

"Сьогодні повертаємо 107 бійців. Україні віддаємо стільки ж полонених", - написав він.

Пушилін зазначив, що з російського полону повертають переважно бійців ЗСУ.

За його словами, із загальної кількості звільнених, яких Україна повернула РФ, 65 осіб - із так званих "ДНР" та "ЛНР".

Оновлено 15.31. У Міноборони РФ офіційно підтвердили обмін полоненими з Україною за схемою "107 на 107".

Як повідомлялось, у суботу, 29 жовтня, Україна та Росія провели черговий обмін військовополоненими. Додому повернули 52 українців.

У середу, 26 жовтня, Україна повернула з полону 10 військових. Також було передане тіло американського добровольця, який воював за Україну.

17 жовтня також пройшов черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Сторони обміняли по 110 своїх полонених. Усі вони - жінки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяОбмін полоненимиВійна в Україні