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Боевики ОРДО заявили о новом обмене пленными

Фото: боевики ОРДО заявили о новом обмене пленными (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 3 ноября, возможно, состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией по формуле 107 на 107.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram так называемого "главы ДНР" Дениса Пушилина.

"Сегодня возвращаем 107 бойцов. Украине отдаем столько же пленных", - написал он.

Пушилин отметил, что из российского плена возвращают в основном бойцов ВСУ.

По его словам, из общего количества освобожденных, которых Украина вернула РФ, 65 человек - из так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Как сообщалось, в субботу, 29 октября, Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными. Домой вернули 52 украинца.

В среду, 26 октября, Украина вернула из плена 10 военных. Также было передано тело американского добровольца, воевавшего за Украину.

17 октября также прошел очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Стороны обменяли по 110 своих пленных. Все они - женщины.

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